Verrone organizza le vacanze al mare

La quota comprende struttura con ampio giardino, piscina, bar-dancing semi-coperto, ampie sale comuni climatizzate, ristorante, sala soggiorno, ascensore serate di musica e intrattenimento in hotel e cena tipica romagnola in hotel camere dotate di TV, cassaforte, telefono, phon e A/C (su richiesta con supplemento saldo in loce 5,00 a camera al giorno), ottimo trattamento ristorazione con menù a scelta con buffet di verdure e ricca prima colazione, servizio spiaggia con sistemazione in 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone.

Per prenotazione e info telefonare in Comune all'ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12,30 entro venerdì 29 marzo allo 015 5821032 int 2.