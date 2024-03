Massazza, in programma un mercato sperimentale - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Massazza intende istituire un mercato sperimentale e settimanale di piccole dimensioni, localizzato in Piazza Don Vigna, allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta commerciale per il paese.

Intenzione formalizzata dalla Giunta Comunale del 28 febbraio, che ha deliberato la realizzazione di un mercato settimanale sperimentale per un periodo di 12 mesi, scaduti i quali, nel caso il Comune decida di renderlo definitivo, ci sarà un ulteriore periodo sperimentale di massimo 6 mesi, necessario all’assegnazione dei posti tramite bando.

Il mercato sarà collocato in Piazza Don Vigna, costituito da un massimo 4 banchi tra alimentari, non alimentari e produttori agricoli, è in programma ogni settimana, mercoledì con orario 14-18 e venerdì dalle 8 alle 12.