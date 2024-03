Cerco un uovo amico, a Biella la Polizia è al fianco della ricerca scientifica

Questa mattina, nell’ambito dell’iniziativa “Cerco un uovo amico”, è stato allestito un banchetto all’interno della Questura di Biella, dedicato alla vendita delle uova di Pasqua. Il ricavato verrà devoluto alla ricerca scientifica per il neuroblastoma.

Da tempo la Polizia di Stato sostiene le numerose campagne finalizzate a diffondere la conoscenza sul neuroblastoma e sui tumori cerebrali pediatrici, considerate tra le prime cause di morte per malattie in età prescolare e a finanziare la ricerca scientifica e il progresso dei trattamenti terapeutici di tali patologie tumorali infantili.

Anche per l'anno 2023 è stato infatti concesso il patrocinio della Polizia di Stato per la campagna natalizia "Dono Ricerca, Ridono la Vita" e per l'iniziativa "cerco un Uovo Amico2-Edizione 2024”, due grandi iniziative nazionali di sensibilizzazione e raccolta fondi.

L’iniziativa a Biella è stata intrapresa dalla Onlus Associazione Italiana per la lotta al Neuroblasfoma, la cui sede si trova presso l’Istituto Gaslini di Genova, accolta in Questura. Il Questore di Biella Claudio Ciccimarra è stato tra i primi a ritirare “l’uovo amico” fornendo il proprio contributo alla ricerca oltre a promuovere l’iniziativa che ha riscosso grande successo tra il personale della Polizia di Stato e il personale civile presente in Questura.