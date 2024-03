Tavolo Lear, Chiorino: “Formazione e Accademie, non lasceremo soli i lavoratori e le loro famiglie”

“Sul caso Lear la Regione è pronta a fare la sua parte, come sempre fatto: ho voluto ribadire oggi, presso il tavolo Lear convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la piena e totale disponibilità ad attivare percorsi di formazione e ogni misura possibile a supportare i lavoratori coinvolti nella vertenza. Siamo pronti a mettere a disposizione i percorsi già attivi, come per esempio le Accademie di filiera, o a crearne ad hoc, se necessario. Il nostro impegno per tutelare i lavoratori e le loro famiglie è massimo: nessuno sarà lasciato solo”.

Lo ha dichiarato Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte, durante l’incontro Lear convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il prossimo aggiornamento del tavolo è stato fissato per lunedì 13 maggio.