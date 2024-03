Oggi a Torino inaugurata la 4° edizione di VTM, FOTO

Inaugurata oggi nel Padiglione 1 del Lingotto di Torino, alla presenza delle Istituzioni del territorio, la quarta edizione di VTM – Vehicle & Transportation Innovation Meetings, l’unica business convention internazionale in Italia dedicata al futuro e all’innovazione dell’automotive e dei trasporti. VTM, promosso da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzato da abe in collaborazione con Ceipiemonte e ICE Agenzia.

Durante gli interventi di apertura il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di fronte ad una platea di decision maker e buyer dell’automotive ha fatto un importante annuncio: la nascita dell’associazione “Vehicle Valley” che punta a sviluppare, consolidare e promuovere il distretto tecnologico piemontese dell’automotive e della mobilità.

230 i buyer e decision maker rappresentanti di 90 importanti aziende key player della mobilità, presenti 235 supplier provenienti da tutto il mondo, di cui 90 piemontesi. In programma oltre 4.000 b2b organizzati, numero che aumenterà durante i giorni della convention. L’evento vede tra i main sponsor grandi nomi: Etas, Fev, CSI, Denso, TEXA, Vishay, Accenture, Ansys, ART, AVL, Blue Engineering, Capgemini, Continental Engineering Services, DACA-I, Dumarey, Keysight, Reply, Teoresi, Thales Alenia Space.

Un’occasione che si conferma non solo un momento per fare business, ma anche come dinamica piattaforma di confronto su competenze, innovazioni e tematiche di maggiore rilievo e attualità: intelligenza artificiale e guida autonoma, connettività e cybersecurity, elettrificazione e sistemi di propulsione alternativi (idrogeno), nuove soluzioni per la mobilità, manifattura avanzata.

La conferenza inaugurale: scenari e interventi per delineare il futuro della mobilità

La quarta edizione di VTM si è aperta alla presenza di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Andrea Tronzano Assessore alle Attività Produttive, Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino e Stéphane Castet di ABE, Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte, Marco Gay, Presidente di Confindustria Piemonte, Giorgio Marsiaj, Presidente di Unione Industriali Torino e Alberto Russo, Vicepresidente di Api Torino.

i Bain & Company Italia ha presentato lo scenario dell'industria delineando sfide e opportunità derivanti dalla decarbonizzazione, dai nuovi equilibri geopolitici e possibili sviluppi strategici per l’industria automotive. Autotech Venture è intervenuta delineando le principali aree tecnologiche di interesse per le grandi società di investimento. Infine, Stellantis ha tracciato una roadmap sulla mobilità sostenibile abbinata a un panel dedicato a cui hanno partecipato Accenture, Dumarey Group, FEV Europe, Texa, Vishay e Hyundai Mobis, seguito da un approfondimento su Intelligenza Artificiale e connettività in cui si confrontano ART, Blue Engineering e CSI.

Oltre 40 sessioni tematiche e workshop sponsorizzati offriranno spunti e confronti grazie a oltre 90 figure di spicco del settore, insieme a presentazioni di 20 start-up che propongono soluzioni innovative.

Programma completo e dettagli degli interventi sono disponibili sul sito di VTM Torino: https://italy.vehiclemeetings.com/index.php/conference/conference-program-2024

L’esposizione: anteprime, percorso mostra, area start up

VTM 2024 presenta una visione futuristica della mobilità urbana, con trasporti più efficienti e sostenibili: l'integrazione di veicoli elettrici autonomi, reti intelligenti di trasporto, sistemi avanzati di car e bike sharing, e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, insieme alla micromobilità ed eVTOL, come soluzione per creare un sistema intermodale e sostenibile.

È questo il fil-rouge che guida l’esposizione di veicoli, innovazioni e soluzioni per la mobilità del futuro, tutti concepiti, disegnati e prodotti in Piemonte: 26 imprese mettono in evidenza le competenze di un territorio culla di tecnologie e competenze che rispondono proprio a questi futuri cambiamenti. A VTM sono presentate importanti anteprime nazionali: il prototipo della EVO 38 di Kimera, rivisitazione dell’iconica Lancia sportiva costruita a Torino; la 273 Potenza di MAT – Manifattura Automobili Torino, supercar unica che unisce materiali di prima qualità, design autentico e ingegneria avanzata a prestazioni avanzate; H2 Speed è la visione innovativa di Pininfarina di un’auto da pista ad alte performance basata su una rivoluzionaria tecnologia a idrogeno; Il centro stile avanzato GFG Style espone la GFG Kangaroo, concept car Hyper-SUV elettrico a due posti disegnata da Fabrizio Giugiaro, due posti con 4 ruote motrici e 4 ruote sterzanti. il gruppo Dumarey presenta il motore V8 da 6,6 litri alimentato esclusivamente a idrogeno, un e-fuel, che include l’idrogeno, una valida alternativa per raggiungere la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

Sarà inoltre possibile trovare esposte altre innovazioni: il Trolleybus, elettrico a guida autonoma di Blue Engineering; Fillee, la soluzione di ricarica mobile dei veicoli elettrici innovativa e potente di Reefilla; MacFly, il software di 2Electron che ricrea le sensazioni di guida di un motore endotermico su veicoli elettrici; GTL 8X1, micro-veicolo elettrico a guida autonoma per la mobilità personale all’interno di strutture di AlbaRobot; una e-Bike di Mobilitas in collaborazione con Zeroundici, mezzo predisposto per flotte di e-bike aziendali, dotato di GPS integrato per la certificazione dei km percorsi e quindi della CO2 risparmiata; EPICO, il primo veicolo italiano full electric concepito da Regis Motors (Mecaprom Engineering) per il trasporto merci e progettato con standard automobilistici, omologato come quadriciclo pesante che con le sue dimensioni ridotte e le caratteristiche ciclistiche, permette di trasportare merci in modo facile ed economico; la riproduzione in scala dell’eVTOL (veicolo a decollo verticale) Sky Cab di FEV, concept design di un air taxi; Teoresi presenta progetti di ricerca e sviluppo come MOST e ENVELOPE a cui collabora nell’ambito dei software-defined-vehicles e nuove soluzioni di tecnologie 5G e 6G applicate alle auto a guida autonoma e connessa.

È presente un’intera area è dedicata alle 20 start up provenienti da Italia, Giappone e Israele: una vera e propria officina di idee innovative che propone soluzioni legate alla sostenibilità in chiave elettrificazione, connettività, guida autonoma, infotainment, cybersecurity e nuove soluzioni di mobilità. Presenti anche numerose delegazioni e rappresentanze diplomatiche internazionali interessate a sviluppare contatti e relazioni con aziende e istituzioni locali.