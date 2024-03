Digitale più vicino ai cittadini con una rete servizi di facilitazione digitale, a Biella IRIS e CISSABO enti capofila

Il Piemonte è all’avanguardia in Italia per l’attivazione su tutto il territorio della Rete di servizi di facilitazione digitale, che si pone l’obiettivo di avvicinare all’utilizzo di computer, smartphone e servizi online i cittadini che ancora non hanno piena dimestichezza con queste tecnologie.

A dimostrarlo sono i lusinghieri risultati ottenuti in questi primi sei mesi di attività: 134 punti fissi operativi su 187 costituiti, 165 postazioni mobili punti in sedi secondarie itineranti attive, 1.035 Comuni serviti (l’87% del totale) grazie ad un investimento di oltre 8 milioni di euro dell’Unione Europea, 10.000 persone già coinvolte (il 90% anziani e una quota di giovani che tocca il 10%) grazie ad una campagna di comunicazione che ha visto la distribuzione di pieghevoli, l’affissione di locandine e la pubblicazione di pagine informative sui giornali locali.

Ed è proprio grazie a questi risultati che il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha scelto il Piemonte per la prima di una serie di conferenze stampa sui territori.

Ad illustrare questi servizi nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte sono stati il sottosegretario per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Alessio Butti, il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati.

“La Rete di servizi di facilitazione digitale in Piemonte incarna perfettamente lo spirito di inclusione e innovazione che il Governo Meloni persegue con determinazione - ha affermato il sottosegretario Butti - È un'iniziativa che mostra come, attraverso investimenti mirati e una collaborazione efficace tra le istituzioni, possiamo fare grandi passi avanti. Il progetto, sostenuto dal PNRR, è uno strumento straordinario per ridurre il divario digitale, offrendo a tutti i cittadini, e agli anziani in particolare, le competenze necessarie per navigare nel mondo digitale in modo semplice e sicuro. Il successo ottenuto in Piemonte, con oltre 10.0000 persone coinvolte nei primi sei mesi di operatività, è un modello per tutta l'Italia e dimostra il nostro impegno costante nel rendere l'innovazione digitale accessibile a tutti".

“Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo strategico - hanno ricordato il presidente Cirio e l’assessore Marnati - la Regione Piemonte ha costituito una rete capillare di Punti di facilitazione digitale, dislocati in tutto il territorio, preposti a fornire assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali, che mirano ad intercettare e coinvolgere 160.000 persone entro il 2025”.

Ogni Punto, gestito da Comuni e/o Consorzi di servizi socio-assistenziali autorizzati dalla Regione, si avvale della collaborazione di 260 facilitatori digitali, operatori appositamente formati che individuano le esigenze dei singoli cittadini, valutano la loro preparazione informatica di partenza e li supportano nell’acquisizione di competenze tali da renderli autonomi e capaci di utilizzare gli strumenti informatici e Internet.

In particolare, i facilitatori digitali affiancano gli utenti in una serie di attività pratiche, quali per esempio utilizzare dispositivi informatici come smartphone, tablet, pc, installare e usare le applicazioni (app) sullo smartphone/tablet, navigare in Internet, adoperare i principali strumenti di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram, gestire la propria casella e-mail, effettuare una videochiamata, avvicinarsi ai principali social network, pagare con strumenti digitali come PagoPA, accedere ai servizi online comunali, regionali (PiemonteTU, Scelta sociale, Salute Piemonte) e nazionali (ANPRR, App IO, Inps, Agenzia delle Entrate), utilizzare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari online (Fascicolo Sanitario Elettronico, cambio medico, visita medica, ecc.) o scolastici (registro elettronico, mensa, ecc), gestire e proteggere i dati personali, creare e usare Spid per accedere ai servizi online.

Le attività formative e di assistenza sono svolte sotto forma di formazione personalizzata, in presenza e online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nell'ambito del catalogo formativo predisposto dalla Rete dei servizi di facilitazione digitale.

Chiamando il numero verde regionale (800.333.444 da rete fissa e 011/08.24,222 da cellulare) è possibile ricevere indicazioni sul Punto digitale più vicino a cui rivolgersi direttamente per prenotare un appuntamento

DOVE SONO I PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE

Gli Enti capofila

ALESSANDRINO Comune di Alessandria - numero verde 800 111114Servizio socio-assistenziale Casale Monferrato - tel. 0142 434520Unione Montana Suol d’Aleramo, Ponti - tel. 0144 57816Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese - tel. 0143 81364C.I.S.A. Tortona - tel. 0131 829211

ASTIGIANO CO.GE.SA. Asti Nord - tel. 349 8858880Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Asti Sud Nizza Monferrato - tel. 0141 720400

BIELLESE Consorzio I.R.I.S. Biella - numero verde 800 184723Consorzio CISSABO Cossato - tel. 015 9899618

CUNEESE Consorzio socio-assistenziale del Cuneese Cuneo - tel. 0171 1680375Green Community Terre del Monviso, Unione montana dei Comuni del Monviso Paesana - tel. 0171 1680375Ente gestore socio-assistenziale del Comune di Bra - tel. 0171 1680375Consorzio Monviso Solidale, Fossano - tel. 0171 1680375Unione Montana Valli Mongia Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida Ceva - tel. 0171 1680375Consorzio socio assistenziale Langhe, Alba, Roero - tel. 0171 1680375

NOVARESE C.I.S.A.S. Castelletto Sopra Ticino - tel. 0331 973943C.I.S.S. Borgomanero - tel. 0322 834817Comune di Novara - numero verde 800 500257

TORINESE Comune di Torino - tel. 011 01127080CISA Gassino Torinese - tel. 011 9819911C.I.S.S. 38 Cuorgnè - tel. 0124 657921Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo - tel. 0121 325001Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te. Ivrea - tel. 0171 1680375C.I.S.S-A.C. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso - tel. 0171 1680375Consorzio Ovest Solidale Rivoli - tel. 011 9501428SUA Collina e pianura torinese Carmagnola - tel. 0171 1680375Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia Moncalieri - tel. 011 642238Con.I.S.A. Valle di Susa Val Sangone Susa - tel. 0122 648501

VERBANO-CUSIO-OSSOLA Comune di Verbania - tel. 0323 519357

VERCELLESE Ente gestore socio assistenziale, Unione montana dei Comuni della Valsesia Varallo - tel. 0171 1680375Comune di Vercelli e Comuni convenzionati Vercelli - tel. 0161 596359C.I.S.A.S. Santhià - tel. 0161 936901 Consorzio C.A.S.A. Gattinara - tel. 0163 835720