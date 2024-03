Biella, 75enne accusa un malore e cade dallo scooter

Attimi di forte preoccupazione ieri pomeriggio, a Biella, dove è stato ritrovato, riverso sull'asfalto, un uomo di 75 anni. È successo intorno alle 14.30: in breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Stando alle prime ricostruzioni, il pensionato avrebbe accusato un sospetto malore mentre si trovava alla guida del suo scooter. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.