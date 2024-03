8° Giro Lago di Viverone: obiettivo far conoscere la bellezza e l’attrattività turistica e culturale della zona FOTO e VIDEO

Una domenica ventosa ma discretamente calda ha fatto da cornice alla ottava edizione del giro del lago di Viverone per una corsa lunga 19 km mentre la camminata breve di otto chilometri è attorno al paese di Viverone. Si tratta, come ha dichiarato Clelia Zona dell’organizzazione, di due manifestazioni non competitive con l’obiettivo di far conoscere la bellezza e l’attrattività turistica e culturale della zona. La lunghezza di quasi venti chilometri porta il percorso ad incrociare alcuni tratti della via Francigena passando per Piverone prima e Azeglio poi tutta intorno al bacino lacustre per poi tornare a Viverone transitando dalle frazioni di Veneria, Masseria e della Comuna. Un percorso apprezzato e che vale la pena. Tanti gli iscritti 220 atleti suddivisi in 88 per il percorso lungo e 132 per quello nelle vicinanze di Viverone

Ordine di Arrivo 19 km

Maschile

1. Nicola Montanile - 2. Micheal Zagato - 3. Pietro Garbo

Femminile

1. Linda Perini - 2. Lavinia Mello Rella - 3. Greta Gamba

Ordine d’arrivo 8 km

Maschile

1. Diego Rossini - 2. Marco Deusebio - 3. Davide Osigliero

Femminile

1. Elisabeth Nwolicha - 2. Cristina Disderi - 3. Cristina Cogioleto