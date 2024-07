Oropa BIKE DAY: gimcana per i bimbi e itinerari guidati per i più grandi

A distanza di 3 mesi dall’arrivo del Giro d’Italia a Oropa, la passione per la bicicletta continua con “Oropa Bike Day”, un evento dedicato agli amanti delle due ruote che si terrà domenica 4 agosto nello splendido scenario del Santuario. Dalle ore 10 alle 16, il "Prato delle Oche" sarà il cuore delle attività, offrendo divertimento e avventura per adulti e bambini.

Gimcana per bambini

Per i più piccoli, dalle ore 10 alle 16, il "Prato delle Oche" antistante il Santuario si trasformerà in un fantastico parco giochi su due ruote. La gimcana, un percorso ad ostacoli studiato appositamente per i bambini, permetterà loro di divertirsi e migliorare le proprie abilità in bicicletta in un ambiente sicuro e controllato. Sarà un'occasione perfetta per i più giovani di avvicinarsi al mondo delle bici e di vivere un'esperienza entusiasmante.

Itinerari guidati per adulti con le e-bike

Per gli adulti, sono previsti due itinerari guidati alla scoperta dei panorami suggestivi della Valle Oropa con le biciclette elettriche. Le escursioni avranno luogo sia al mattino che al pomeriggio, offrendo ai partecipanti l'opportunità di esplorare il paesaggio delle Alpi biellesi in compagnia di Ludovico Bizzocchi, accompagnatore cicloturistico da sempre promotore di eventi volti a valorizzare il territorio e a incentivare uno stile di vita attivo e sostenibile.

Itinerario del mattino: Partenza alle ore 10 – ritorno previsto alle ore 12

Itinerario del pomeriggio: Partenza alle ore 14 – ritorno previsto alle ore 16 I percorsi sono pensati per diversi livelli di abilità e rappresentano un modo eccellente per godersi la natura, respirare aria fresca e scoprire la Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO insieme ai nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

L'Oropa Bike Day è un evento gratuito aperto a tutti, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto per la valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale ubicati nel territorio del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia denominato “Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali”.

INFORMAZIONI

Possibilità di noleggio gratuito delle e-bike in loco per gli adulti

I bambini dovranno arrivare con la propria bicicletta e il casco

Info e prenotazioni: Ludovico Bizzocchi T. 348 2888040 https://www.bloutdoor.it/evento/oropa-bike-day/