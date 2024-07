IronBiella in gara al Lago di Como con la coppia Perona-Mutti

Domenica 21 nella bellissima cornice del Lago di Como, e più precisamente a Cernobbio, si è svolto il Triathlon Sprint. Chiara Perona ed Edoardo Mutti hanno portato i colori di IronBiella.

La temperatura dell'acqua era mite e agli atleti era vietato indossare la muta nei 750 metri della frazione natatoria. Dopodiché in sella alla propria bici per percorrere i 20 km, ed infine 5 km di corsa per dare fondo alle ultime energie. Gli atleti, entrambi alla loro seconda gara, l'hanno terminata con successo entrando così di diritto nel Ranking Fitri per le gare distanza Sprint.