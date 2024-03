Miagliano: Fuga di gas in alloggio, famiglia in ospedale per accertamenti

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti nella notte a Miagliano per quello che sembrava un soccorso per intossicazione da monossido di carbonio. Dai rilievi strumentali effettuati sul posto si riscontrava invece un fuga di gas e diverse violazioni sull'impianto. La famiglia nel frattempo veniva condotta in ospedale per accertamenti sulle condizioni e tenuta in osservazione. Per le violazioni riscontrate procedono i Vigili del Fuoco.