Si raccomanda la massima attenzione a chi percorre la strada in località Pratobello, alla rotonda, sino alla completa messa in sicurezza della carreggiata invasa da olio che rende viscido il manto stradale. Sul posto i Carabinieri per la viabilità e il servizio di pulizia con gli operatori di Sicurezza e Ambiente. Al momento il traffico è rallentato.