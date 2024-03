Biella Riva, Focus Quartieri: Forma e armonia al Centro estetico Davidea FOTOGALLERY

Buongiorno Katia, ci racconta, partendo da ciò che più la appassiona, cosa sta preparando all'interno del suo centro?

Buongiorno e grazie per questa intervista che mi dà l'opportunità di far conoscere il mio centro e la filosofia del mio metodo lavorativo, a chi ancora non mi conosce.

Innanzitutto mi presento.

Ho una lunga esperienza in questo settore; diciamo che è tutta la vita che faccio questo lavoro, ho visto mode e tendenze che sono passate e alcune che sono rimaste.

Ho seguito corsi e conosciuto metodi di lavoro e di approccio diversi e questo mi ha permesso di non considerare mai le persone tutte uguali, ma ognuna con le proprie caratteriste fisiche e morfologiche. Questa è la base di partenza della mia filosofia lavorativa.

Ci può spiegare nel dettaglio in cosa consiste?

Semplicemente mi avvalgo del check up estetico personalizzato, essenziale per conoscere meglio la situazione del cliente, le abitudini e la situazione generale per poi avvalermi dei programmi estetici migliori sul mercato.

Prendiamo per esempio questo periodo: la bella stagione si avvicina...cosa consiglia ai nostri lettori e lettrici che magari durante l'inverno hanno esagerato con cene e aperitivi?

Qualche kg in più, qualche accumulo che non c'era, più cellulite, più gonfiore e pesantezza sono la conseguenza di disordini alimentari ma non solo! L importante è agire subito per ritornare in forma.

Katia, proponga la sua soluzione

Noi di Davidea non abbiamo percorsi o "pacchetti" standard, tutte le azioni vengono personalizzate a seconda del risultato che si deve ottenere e del tempo che si può dedicare al proprio programma. Per me la parole d ordine é ascolto!!

Capita proprio a fagiolo una giornata evento!! Venerdì 29 marzo avremo l'onore e il piacere di accogliere nel nostro centro le persone che desiderano una "remise en forme" dedicata. Sarà un momento di informazione e di ascolto, avremo un ospite molto autorevole del nostro settore: Elena Frigerio, beauty consultant di phytomer italia e relatrice ai nostri congressi di estetica applicata.

Ci racconta i dettagli di questo evento?

Certo!! la giornata sarà suddivisa in due momenti; dalle 10 alle 18 io, il mio team ed Elena saremo a disposizione per effettuare check up estetici gratuitamente dove saranno riservati cashback a hoc per chi deciderà di sottoscrivere i nostri programmi estetici, mentre dalle 12 alle 14 ci sarà il beauty lunch, una pausa pranzo all'insegna di convivialità e informazione. Elena terrà un mini speech improntato su consigli e curiosità sullo snellimento e sulla forma fisica.

Ha un costo partecipare a questo evento?

Assolutamente no! E' gratuito

Inoltre, per l'occasione, ci sarà l'opportunità di provare in esclusiva un nuovo trattamento rimodellante al prezzo lancio di 39 euro anziché 90.