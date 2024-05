Centro Estivo Summer Village 2024 Divertistudio - Aperte le iscrizioni

Carissimi,

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Summer Village 2024, il Centro Estivo di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO per bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni.

Il nostro centro estivo sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 a partire da lunedì 10 giugno fino a venerdì 6 settembre, e come sempre saremo aperti anche tutto il mese di agosto presso la sede in Piazza Falcone 3 a Biella.

Come è nel nostro DNA, anche quest’anno abbiamo scelto un tema fantastico che ci accompagnerà per tutta l’estate: “PHANTASIA, un magico viaggio lungo tutta un’estate”. I bambini viaggeranno attraverso le terre incantate di Phantasia, esplorando mondi fantastici e creando ricordi indimenticabili. Ogni racconto è ispirato a grandi scrittori, opere letterarie e miti classici. Durante il centro estivo, i bambini avranno l'opportunità di partecipare a una vasta gamma di attività progettate per stimolare la loro creatività, promuovere lo sviluppo delle abilità sociali e fisiche e incoraggiare l'apprendimento attraverso l'avventura. Attraverso giochi di ruolo, laboratori, escursioni ed esperienze pratiche, i bambini esploreranno mondi fantastici, impareranno a risolvere problemi in modo collaborativo e scopriranno il piacere di apprendere attraverso il divertimento. Le attività all'aperto e le gite avventurose non solo offriranno ai bambini l'opportunità di esercitarsi fisicamente, ma li avvicineranno anche alla natura, sviluppando un senso di apprezzamento e rispetto per l'ambiente circostante. Gli incontri con gli esperti forniranno ai bambini opportunità preziose per comprendere l'importanza dell'impegno sociale e della solidarietà, incoraggiandoli a diventare cittadini responsabili e consapevoli.

Durante queste 13 settimane i vostri bambini vivranno un’esperienza unica e speciale.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e consegnato entro e non oltre Venerdì 31 Maggio 2024 compilando direttamente il modulo online cliccando QUI

oppure potete richiedere il modulo per posta elettronica, all'indirizzo divertistudio@gmail.com

Per ulteriori informazioni contattare 348 0188 561 oppure 333 9802422 oppure per WhatsApp, al numero +39 338 8675 806 o direttamente presso la sede di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO, Piazza G. Falcone 3 Biella.

Le iscrizioni possono essere effettuate per una o più settimane, anche non consecutive, a seconda delle Vostre esigenze.

Grazie a tutti