Dalla Regione a Biella 1,2 milioni per le vie del centro

Un milione e duecentomila euro assegnati al Comune di Biella per la realizzazione di un significativo progetto di sviluppo territoriale.

L’importante stanziamento è reso possibile grazie all’azione sviluppata dalla Regione attraverso il Programma operativo complementare 2014-2020, che è stato approvato dal Cipess, con oltre 31 milioni di euro assegnati a 57 Comuni e due Unioni montane del Piemonte.

«Grazie al lavoro di squadra portato avanti con il Governo - commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - mettiamo a disposizione di Biella 1,2 milioni di euro che il comune attendeva da tempo per sbloccare un intervento strategico nell’ambito di viabilità, sicurezza e gestione del territorio, riqualificazione urbana, valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale, e turismo. Un ulteriore intervento concreto che si aggiunge alle numerose azioni messe in atto fin dal primo giorno di mandato per consentire a ogni singola amministrazione del Piemonte di dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini».

Nello specifico, la misura finanzia con un milione e duecentomila euro la riqualificazione dell'asse viario-pedonale centrale della città tramite il rifacimento delle pavimentazioni in pietra e il rinnovamento della rete di illuminazione.

Lo stanziamento assegnato attraverso la programmazione regionale sarà cofinanziato dal Comune con 400 mila euro. Lunedì 25 marzo, al Grattacielo Piemonte, la Regione incontrerà l'amministrazione comunale per dare formalmente il via all’iter che permetterà di realizzare il progetto.

«Portare avanti questi interventi insieme agli enti locali - aggiungono gli assessori regionali alla Famiglia Chiara Caucino ed a Istruzione e merito Elena Chiorino - significa consolidare un'intesa di territorio che permette alle nostre comunità di crescere ogni giorno, nell'ambito di una programmazione fatta di attenzione alle necessità di cittadini, imprese e associazioni che è ormai un modello di riferimento».

Entusiasta l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Davide Zappalà: "E' una buonissima notizia. Grazie al bando che ci farà arrivare questi fondi, avremo la possibilità di riqualificare il centro, in particolare di migliorare la viabilità nelle vie del quadrilatero come via Italia, via Gramsci, via Mazzini, via XX Settembre. Toglieremo il porfido, sostituendolo con la sienite, che non solo si inserisce in una più ampia azione che vuole valorizzare la pietra autoctona, ma che rispetto al porfido è più resistente e duratura".

Un'operazione simile dal Comune era stata fatta in alcune rotonde sull'asse di via Lamarmora.