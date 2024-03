Brusnengo, rinviata la Camminata Benefica tra le vigne -Foto pagina FB Insieme per Brusnengo

Causa maltempo, la Camminata Benefica tra le vigne in programma oggi, domenica 10 marzo, a Brusnengo è stata rinviata a domenica 24 marzo.

L’evento, organizzato dal Comune di Brusnengo in collaborazione con la Biblioteca e la Società Operaia Mutuo Soccorso di Via Forte, avrà ritrovo alle 14 in Piazza del Mercato, e partenza alle 14:30. Ci saranno, a scelta, un percorso “dolce” e uno più articolato, con arrivo al Rione Forte.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Non sei Sola.