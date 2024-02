Quali le tecniche per aprire le bottiglie con la sciabola? Al Symposium di Chiavazza inizia il corso FOTO

Sciabolate al Symposium di Chiavazza. Si stanno raccogliendo le iscrizioni per un corso di una serata in partenza a marzo per apprendere le tecniche di apertura di bottiglie con sciabola. Questa antica pratica nasce ai tempi di Napoleone, in quanto i cavalieri Ussari (esercito napoleonico) al ritorno dalle loro battaglie usavano festeggiare aprendo a cavallo bottiglie di champagne con la sciabola.

Inoltre continuano le iscrizioni per i corsi di avvicinamento al vino della durata di 4 Lezioni tenuti dal Sommelier Professionista Maurizio Mazzuchetti che nell'arco delle serate oltre alla didattica vi saranno spiegati e degustati tre vini interessanti. Mentre per questo fine settimana non sono in programma eventi ma degustazione libera con prelibati taglieri.

Si ricordano gli orari dal giovedì al sabato dalle 18.30 alle 22: é gradita la prenotazione ai numeri 015.0155072 e 335.5982038 o sywinetr@gmail.com