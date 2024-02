Al via corso per sommelier scontato per addetti alla ristorazione

Iniziativa promozionale della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori di Biella a sostegno del mondo della ristorazione e assimilati. Per aiutare questo settore in un momento particolare, il Consiglio della Delegazione F.I.S.A.R. di Biella, ha deciso di investire sugli addetti del settore del nostro territorio. Viene offerto il corso intero per Sommelier, tre livelli di studio, a un prezzo speciale scontato del 10%.

Scopo dell'iniziativa, contribuire a migliorare e ampliare la formazione professionale degli addetti di ristoranti e bar, per dare loro una opportunità in più nel loro lavoro e per elevare la qualità del servizio offerto alla clientela.

Il nuovo Corso di 1° livello, aperto a tutti, della durata di circa tre mesi, avrà inizio dopo la metà di Marzo, il lunedì sera dalle ore 20,30 alle ore 22,30~23. Dodici lezioni che spazieranno dalla fisiologia dei sensi, alle tecniche di degustazione, alla viticoltura, alla storia della vite, all'enologia. Ulteriore lezione sul campo, la visita di una Cantina. La location è presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano dove già abitualmente si tengono i corsi F.I S.A.R.

Già dalle prime lezioni verranno insegnate le tecniche di degustazione, con la degustazione di tre vini per lezione. Il vino è cultura, storia, impegno e scoperta : il corso si prefigge di soddisfare tutto questo. Da oltre 50 anni Fisar offre ad appassionati e professionisti un percorso formativo approfondito e qualificato.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Segretario Teodorico Walter Caramel al 333/6337596 o teowal46@gmail.com