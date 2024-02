A San Valentino regalati un brindisi indimenticabile: riempi i calici da Vaglio Giors.

In occasione della festa degli innamorati Vaglio Giors ti invita a rendere unica la tua serata, con un tocco di romanticismo e raffinatezza. Un’ampia selezione di vini, liquori e bottiglie pregiate, che accompagna con gusto ogni gesto d’amore.

Mariella vi aspetta a Zumaglia (a pochi minuti da Biella), in Via 1º Maggio n° 6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio Vaglio Giors Vini Biella, dove vi aiuterà a scegliere la bottiglia che più si addice alle vostre esigenze.

Orario negozio

Lunedì 10.00-12.30

15.30-19.30

Da martedì a sabato 8.30-12.30

15.00-19.30

Per info:

015.561310

vinivaglio@gmail.com