Non solo vino al Symposium di Chiavazza: presentate le Birre Metodo Classico.

Non solo vino al Symposium di Chiavazza, da venerdì 17 approdano le BIRRE Metodo Classico: anche dette Champonoise rifermentano in bottiglia proprio come un pregiato champagne. Venerdì 17 e sabato 18 maggio, a partire dalle ore 18.30, sarà possibile scoprire il gusto autentico del Metodo Classico, con la compagnia di un Sommelier. Maurizio Mazzucchetti, durante una manifestazione dedicata agli operatori di settore ha scoperto e selezionato quattro birre molto interessanti e si sta preparando per una degustazione ad hoc per la propria clientela.

Si ricorda, inoltre, che l'Enoteca è aperta dal giovedì al sabato. Symposium Wine Training ti aspetta a Biella Chiavazza, in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c.

Per info e prenotazioni: 0150155072 – 3355982038 (anche Whatsapp)

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508

sywinetr@gmail.com