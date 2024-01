Vivi la magia delle cene in quota all’Alpe di Mera

Una coltre di neve ricopre i tetti, gli alberi e le strade dell'Alpe di Mera in pieno inverno. Ma in questo paesaggio incantato è facile riscaldarsi sulle sue piste da sci di giorno o la sera con la speciale accoglienza dei rifugi in quota.

Anche per questa stagione invernale 2023-2024 sono in programma tre serate enogastronomiche da non perdere: venerdì 19 gennaio, sabato 24 febbraio e venerdì 15 marzo.

Ti aspettano menù degustazione, alla carta o cene a tema con protagoniste le conviviali raclette o bourguignonne.

Un vero e proprio viaggio tra i sapori tradizionali, un’occasione per assaggiare i piatti tipici di montagna accompagnati dai numerosi vini del territorio.

