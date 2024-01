Il torcetto “made in Biella” firmato De Mori vola a Dubai FOTO

Lui, il torcetto, "torcèt" in piemontese, è tra i prodotti biellesi per eccellenza, di quelli che si trovano anche nei libri di ricette, e che da anni ormai, attraverso la firma De Mori, è conosciuto anche al di fuori del territorio, in Europa, in America e grazie alla partnership con Eataly anche a Dubai all' Eataly Doha in Qatar, Eataly Dubai Mall, Eataly at The Beach Dubai e Eataly Riyadh Arabia Saudita.

De Mori realizza i torcetti artigianalmente, con passione e competenza, utilizzando solamente ingredienti semplici e di qualità. Ci sono quelli al burro, al burro e cacao, quelli di Biella e quelli al burro ricoperto di cioccolato, una delizia per il palato dei golosi ma non solo. Ottimi con un caffè, per la colazione, naturalmente con il tè, accompagnati anche da un succo alla frutta, da una crema spalmabile tipo lo zabaglione o semplicemente per regalarsi un momento di dolcezza infinita.

“E' un prodotto ottimo – spiega Simone De Mori – di cui andiamo molto orgogliosi. Noi abbiamo sempre creduto nel torcetto, e il fatto che viene venduto anche negli Emirati Arabi ci rende ancora più fieri di come stiamo lavorando. Portare il torcetto a Dubai, come pure in Corea, Giappone, significa portare anche il nome del nostro territorio fuori dai confini”.

De Mori ha in essere la partnership con Eataly da una decina di anni: “E ogni anno diventa sempre più importante – sottolinea il mastro pasticcere di Biella -. Per noi tradizione e innovazione vanno di pari passo. Fare conoscere i sapori biellesi a chi non ha idea di dove si trovi Biella, per noi è motivo di vanto, ci sprona a fare sempre di più, a osare di più e ad andare oltre, ma sempre con un occhio di riguardo alla tradizione e al nostro splendido Territorio. Questo che si è appena concluso è stato un importante anno per noi, abbiamo inaugurato La Pasticceria, e non ci fermeremo qui. Abbiamo tante novità che presenteremo man mano, per il momento buon anno a tutti!”