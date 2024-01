A Valdengo Solleone Bio: sughi, marmellate, riso e pasta di qualità nel nuovo punto vendita

I fratelli Cohen Thierry e Nathalie investono nel Biellese e fondano Solleone Bio, azienda leader nella produzione di sughi biologici per conto terzi, composte, risotti e legumi, esportati in tutto il mondo.

La posizione è considerata strategica, così come i partner con cui collaborano per le loro produzioni.

Solleone Bio è un'azienda etica, biologica, rispettosa della natura, fa parte dell'azienda madre, fondata dal padre dei fratelli Cohen, che da sempre esporta in Giappone prodotti alimentari italiani di alta qualità.

I prodotti Solleone Bio sono sia vegetariani che vegani, e questi vengono cotti a bassa temperatura per garantire freschezza e preservarne le qualità organolettiche.

Le ricette esclusive vengono studiate e progettate proprio qui a Valdengo e distribuite in catene di negozi biologici in Belgio, Francia, Germania, Olanda, Australia e Giappone.

Il 20 gennaio, ci sarà l'inaugurazione del punto vendita aziendale in Via Roma 168 a Valdengo. Durante l'evento sarà possibile accedere anche all'area di produzione, con visite guidate e sarà possibile comprendere come vengono realizzati i prodotti.