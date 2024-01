Symposium Wine Training di Chiavazza augura a tutta la clientela un prosperoso e Di-vino 2024, ricordando che già nel mese di gennaio sono programmati degli eventi molto interessanti.

Buon 2024 a tutti!

L’Enoteca si trova in via F.lli Cairoli 2 a Biella (Chiavazza).

Per info: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038 – sywinetr@gmail.com