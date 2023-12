Ubriachi disturbano a mezzanotte i residenti, un giovane finisce in ospedale (foto di repertorio)

Sotto i fumi dell'alcol alcuni giovani hanno percorso le strade del paese ed hanno cominciato ad urlare e disturbare i residenti della zona. Qualcuno, infastidito dagli schiamazzi, ha allertato le forze dell'ordine.

È successo intorno alle mezzanotte di ieri, 8 dicembre, nel comune di Mongrando. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per l'assistenza ad un ragazzo del gruppo che avrebbe accusato un malessere fisico. Alla fine, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.