Enoteca di Chiavazza, “A tutto Sangiovese” da Symposium Wine Training

Questo fine settimana - venerdì 8 e sabato 9 dicembre - a partire dalle 18,30 all’Enoteca chiavazzese Symposium Wine Training avrà luogo un grande evento sui vini della Toscana, con il più importante predominante Vitigno: sua maestà il Sangiovese.

In questa occasione il titolare e sommelier Maurizio Mazzuchetti ha scelto per i clienti tre vini DOCG molto interessanti delle provincie di Siena e di Grosseto, si tratta del Morellino di Scansano, del Vino Nobile di Montepulciano e del Chianti Classico Riserva, quest’ultimo legato ad un’antica leggenda che raffigura un gallo nero sulla bottiglia.

La degustazione adotterà la tradizionale formula di “3 calici a 15,00 euro” e, per chi lo desidera, saranno serviti appetitosi taglieri con prodotti tipici. È gradita la prenotazione.

L’Enoteca si trova in via F.lli Cairoli 2 a Biella (Chiavazza).

Per info: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038 – sywinetr@gmail.com