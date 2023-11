Degustazione sui vini della Liguria al Symposium di Chiavazza

Evento da non perdere quello sulla Liguria, terra di oli e vini pregiati, organizzata per venerdì 1 e sabato 2 dicembre all’Enoteca Chiavazzese “Symposium Wine Training”. L’evento inizierà a partire dalle 18:45.

Il titolare dell’enoteca – il Sommelier Maurizio Mazzuchetti – ha scovato una piccola azienda, a conduzione famigliare, di Dolceacqua che produce vini davvero molto interessanti per il palato di un amante del vino. Si degusteranno Riviera Ligure di Ponente Doc Vermentino, Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato e Rossese Dolceacqua Superiore Doc, sempre attraverso la formula “3 calici a 15 euro”.

Per chi lo desidera, saranno serviti taglieri del territorio e della focaccia di Recco. É gradita la prenotazione. L’Enoteca Symposium Wine Training si trova a Biella (Chiavazza) in via F.lli Cairoli, 2.

Per info e prenotazioni: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038 – sywinetr@gmail.com