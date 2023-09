Regioni d'Europa: a Biella 80 stand ricchi di prodotti enogastronomici e artigianali

In occasione di “Regioni d’Europa - Mercati internazionali", Biella si trasformerà in un bazar di sapori con circa 80 stand, che offriranno un’incredibile varietà di prodotti enogastronomici e artigianali, da diverse regioni italiane e altre parti d'Europa.

La manifestazione, organizzata presso i Giardini Zumaglini, Via Lamarmora e Via Aldo Moro, durerà tre giorni: da venerdì 8 a domenica 10 settembre.

Arte, lavoro artigianale, cultura e tradizioni si fondono in ogni angolo della città, per offrire ai visitatori un’esperienza completa, che inizierà alle ore 9:00, per concludersi alle 24:00.

