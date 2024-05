Giornata Internazionale dell'infermiere, ieri due dibattiti pubblici ai Giardini Zumaglini di Biella FOTO

La giornata internazionale dell’infermiere che cade il 12 di maggio, l’anniversario della nascita di Florence Nightingale la prima infermiera sul campo, meglio conosciuta come la signora della lanterna, ha avuto il suo centro a Biella ai Giardini Zumaglini. Nel corso della giornata di sabato alcuni stand hanno messo in luce l’attività meritoria di molte associazioni che si legano al mondo dell’infermiere. Come ha sottolineato la Presidente dell’Odi biellese Simona Milani, l’appuntamento è stata un’occasione per portare alla collettività e fuori dai luoghi di cura il valore di chi nutre la salute. Nel corso di due dibattiti pubblici sono stati prima di tutto trattati alcuni temi legali come i Dat (dichiarazioni anticipate di trattamento) e il valore del Dono legato all’associazione Aido e poi una passerella di tutti i gruppi: Avis, Fondo Tempia, Lilt, Ail, Admo, Serd, Dipartimento di Prevenzione, Ifec. Un doveroso riconoscimento del valore del servizio di questi gruppi a nostro favore e un altrettanto dovuto grazie per tutto quello che fanno per noi