Biella: I Protectors Le MC - Ursis B hanno incontrato i bambini a Biella Gioca in giro FOTO

Ieri, Sabato 11 Maggio in Piazza Martiri della Libertà, in occasione della manifestazione Biella Gioca in Giro, i Protectors LE MC Italy, tutti motociclisti appartenenti alle Forze dell'Ordine, e la Polizia Locale di Biella hanno intrattenuto i bambini con iniziative all'insegna dell'Educazione Stradale