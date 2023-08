La biblioteca di Magnavo vi invita a partecipare all’inaugurazione della casetta nel bosco di venerdì 18 agosto. La partenza è fissata alle ore 17:00, seguirà la passeggiata di circa 15 minuti e sarà possibile prendere parte alla merenda condivisa: “Porta ciò che vuoi trovare!”

Per prendere parte all’evento “per giovani da 0 a 99 anni” occorrerà recarsi alla Biblioteca civica Vittorio Flecchia, in Via Sosio n° 5, a Magnano.

Per ulteriori informazioni: bibliotecavittorioflecchia@gmail.com