Bürsch in festival, 8 incontri alla scoperta della Valle Cervo attraverso il teatro e la musica

Dal 27 luglio al 17 agosto si entrerà nel vivo del Bürsch in festival 2024 che avrà per tema: “Gli emigranti della vallata: storie di emigrazione dalla Bürsch e dal fondovalle”. Si tratta di un itinerario in 8 puntate per (ri)scoprire e valorizzare il patrimonio storico e, soprattutto, umano legato alle storie degli emigranti valligiani. L'obiettivo è raccontare l'esperienza straordinaria vissuta da generazioni di valìt a partire dal CinqueSeicento fino alla prima metà del Novecento.

Le carte conservate negli archivi dei luoghi interessati segnano le tappe cronologiche e geografiche di un flusso ininterrotto di movimenti brevi o lunghi, di partenze e di ritorni, di nascite, nozze e morti avvenute lontano dalla patria. Ma quelle distanze, dalla Savoia alla Cina, dall'Argentina all'Africa, dalla Spagna agli USA, dai Balcani alla Siberia, non hanno interrotto i vincoli, ossia le radici profonde, che legavano i vallecervini alla loro terra natia. Quella fu una grande avventura umana di uomini, donne e bambini che superarono continenti e oceani per portare in mille luoghi diversi la stessa civiltà, la stessa competenza, la stessa passione per il lavoro. Dai registri dei battesimi, dei matrimoni e dei decessi, quella gente rivive raccontata in brevi conferenze o in scene teatrali che aggiungono il verisimile al vero, per tramandare fatica e felicità, pericoli e illusioni, malinconia e speranza, fallimenti e successi di ieri nell'oggi e nel domani dove altre genti migrano in cerca di fortuna, di sicurezza e di vita.

Sotto l’egida della Fondazione Opera Pia Laicale Santuario San Giovanni D’Andorno in stretta collaborazione con il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch, i comuni di Campiglia Cervo, Rosazza, Piedicavallo, Sagliano Micca, Andorno Micca, Tavigliano, Miagliano e l’Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch, il festival ha ottenuto il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il quarto anno di seguito. Il festival come sempre è organizzato in collaborazione di Ars Teatrando e Opificiodellarte. Il progetto intende proporre la formula di Bürsch in festival che nelle precedenti estati ha incontrato il favore del pubblico e della popolazione residente ed è quindi stato creato un palinsesto di iniziative organizzato in ognuna delle serate a partire dalle ore 20,45 partendo da una breve introduzione storica per proseguire con una scena teatrale curata da ARS Teatrando su testi di Danilo Craveia e Anna Bosazza per conto del Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch (replicata per consentire al pubblico di goderne con agio, visto che alcuni luoghi sono di piccole dimensioni) e concludere con performance musicali e di danza, curate da Opificiodellarte, che ha selezionato artisti che proporranno un repertorio coerente ai temi trattati nella parte storica e teatrale. Ogni borgata, a conclusione della parte artistica, organizzerà un piccolo benvenuto per il pubblico intervenuto così come è successo negli anni precedenti.

Il pubblico verrà accompagnato in un vero e proprio racconto itinerante, nello spazio e nella storia a partire dalle testimonianze raccolte e custodite presso gli archivi comunali, parrocchiali e del Centro di Documentazione dell’Alta Valle Cervo. Tutti gli appuntamenti di Bürsch festival e la mappa dei luoghi in cui si terranno sono ampiamente descritti sul portale del Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch www.altavallecervocentrodoc.it e attraverso i social. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e, come negli anni scorsi, è prevista un'offerta libera. Al punto info di ogni evento sarà possibile iscriversi e avere accesso all’intero programma. A coloro che ci aiuteranno contribuendo al primo ingresso, verrà rilasciata la cartolina nominativa timbrata, a memoria della partecipazione agli eventi di Bürsch festival e in segno di gratitudine. In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati dandone informazione attraverso i social e il portale del Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch www.altavallecervocentrodoc.it. Le serate annullate saranno recuperate in data da destinarsi. Come sempre i volontari della Protezione Civile aiuteranno nella gestione logistica.