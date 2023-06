Ponderano, Locca replica alla minoranza: "Per comprare gli immobili abbiamo usato soldi nostri"

Il sindaco di Ponderano Roberto Locca interviene in risposta a una nota del gruppo Ponderano Merita (leggi Ponderano minoranza critica).

"Forse la minoranza avrebbe bisogno di ricordarsi come sono andati veramente i fatti - commenta duro il primo cittadino - . I soldi che loro dicono che abbiamo usato per acquistare gli immobili, non sono stati possibili grazie alle amministrazioni passate come dicono loro, ma grazie ai nostri risparmi. Oggi noi a bilancio abbiamo un avanzo libero di 1 milione 300 mila euro. Vorrei solo sottolineare che nel 2019 la loro amministrazione voleva mettere in vendita la casa di riposo Don Matteo Zanetto perchè non erano più in grado di mantenerla per diversi motivi (leggi Ponderano casa di risposo in vendita)".