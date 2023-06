Ponderano, minoranza critica verso l’amministrazione Locca

E’ così che la macchina della propaganda si è rimessa in moto propinando all’opinione pubblica articoli trionfanti per la ritinteggiatura della “Casa dei Ponderanesi” (ovvero il Municipio), che a fronte di strade devastate e incuria generalizzata appaiono davvero autoreferenziali e tipici dell’arroganza che caratterizza questo primo cittadino. Che poi, a dirla tutta, ai Ponderanesi sarebbe forse interessato di più che il palazzo fosse accessibile e amministrativamente vivo.

Da quando il geometra sindaco si è insediato, il Comune ha acquistato diversi immobili, operazione resa possibile grazie ai risparmi delle amministrazioni passate e realizzata ora, più che altro, perché prima i beni non erano in vendita, ma le ristrutturazioni eseguite rimangono di opinabile gusto estetico. A breve si “inaugurerà” il nuovo ambulatorio medico, spostato a pochi metri nei locali della ex vinicola, frutto dell’incompiuta ristrutturazione della vecchia sede storica. Peccato che a Ponderano manchino medici di base e che la voce del Sindaco verso l’Asl per una maggior attenzione al territorio non si sia proprio udita.