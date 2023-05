Tragedia a Pettinengo, dove un uomo di 95 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione.

La drammatica scoperta è avvenuta ieri mattina, intorno alle 8: sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che ne hanno constatato la morte per cause naturali. L'anziano viveva da solo. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.