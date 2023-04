SPB Ilario Ormezzano Sai, 21 vittorie e 1 sconfitta. Prima volta la prima squadra prima nel girone

La SPB Ilario Ormezzano Sai ha ufficialmente chiuso il girone al primo posto. Una cavalcata trionfale che ha visto i biellesi vincere per ben 21 volte su 22 incontri. Contro Novara non c’è stata storia, seppur il primo set sia finito con un alto parziale. I biellesi partono un po’ in sordina, non nella migliore condizione fisica, ma riescono a dimostrare di essere più forti degli avversari. Il secondo e il terzo set sono una formalità, i ragazzi di coach Di Lonardo alzano il livello e chiudono in scioltezza.

L’allenatore Carlos Di Lonardo commenta così la vittoria del girone: “Il percorso che abbiamo fatto fino a qua è stato incredibile. Non è così semplice fare così tante vittorie, può capitare una partita sbagliata, ma noi non abbiamo fatto errori. Se una squadra allena il proprio massimale, poi il sabato si vede il livello di gioco. Molte squadre ci hanno messo in difficoltà, ma lo hanno fatto per un set, al massimo per un set e mezzo. Noi invece siamo capaci di riprenderci anche dalle situazioni complicate e governare la partita. Adesso abbiamo una settimana di pausa, per riprenderci dal punto di vista fisico e mentale, in modo da arrivare prontissimi ai playoff.”

Vi aspettiamo in palestra per tifare i nostri ragazzi! Per la prima volta nella storia della Scuola Pallavolo Biellese, la prima squadra è arrivata prima nel girone. Sicuramente la parte bella della stagione deve ancora arrivare, i tanto attesi playoff sono finalmente arrivati!

Per avere un gran seguito in trasferta a Torino, la Scuola Pallavolo Biellese ha organizzato il trasporto in pullman per tutti i tifosi. Il costo indicativo è di 15€, ma potrebbe variare in base al numero di partecipanti. Per prenotare il proprio posto è possibile compilare semplicemente il seguente modulo: https://forms.gle/sjinJcN3jLMELUaV6 .

Volley Novara - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 23-25; 14-25; 13-25.

Tabellino: Cravera 7, Debenedetti 4, Frison D. 10, Gallo 1, Marchiodi 4, Scardellato 20, Sganzetta 2, Ujkaj 4. Libero: Vicario. NE: Brusasca, Frison E..