Ginnastica Artistica Femminile, terzo podio consecutivo per Sveva Botto

Domenica 28 aprile, a Torino si è svolta la terza ed ultima prova del campionato Gold Allieve. Ginnastica Biella, presente in categoria Allieve 2 con Sveva Botto, ha raggiunto il podio come di consueto.

La giovane, infatti, ha collezionato tre podi consecutivi: in questo caso, piazzandosi al terzo posto, ha svolto un’ottima gara, migliorando ancora il suo rendimento, raggiungendo 88 punti. Ben 3 punti in più della precedente gara, nonostante ancora qualche sbavatura e piccolo errore. La Società, si congratula con Sveva e augura in vista della finale nazionale di Rimini una gara altrettanto buona.