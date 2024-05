Karate, Marta Buono della Ippon 2 sfiora il podio

Si sono tenuti al Lido di Ostia dal 26 al 28 aprile scorso i Campionati Italiani Under 21 e Master FIJLKAM. La Ippon 2 di Biella era presente con due atlete negli U21: Marta Buono e Clarissa Barbera che hanno gareggiato con i maggiori esponenti della categoria compresi tutti gli atleti Nazionali.

Grande gara di Marta Buono nei 68 kg: dopo gli incontri preliminari, Buono ha perso contro la Vicecampionessa d’Europa che, raggiungendo la finale, le ha permesso di essere recuperata e disputare gli incontri di ripescaggio fino alla finale per il bronzo contro l’atleta Cornolo’, Campionessa Italiana e atleta della Nazionale. Finale da cardiopalma per l’atleta allenata dal maestro Feggi che è stata in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine, ma una tecnica assegnata all’avversaria, ha capovolto il risultato finale 6 a 5 a sfavore di Buono. In conclusione, un quinto posto che sta stretto per questa giovane atleta che la settimana scorsa aveva ottenuto la medaglia di bronzo agli Open d’Italia.

Esordio ai Campionati Italiani per Clarissa Barbera, nei 55 kg, che si è fermata al primo incontro (finito in parità) per giudizio arbitrale, dimostrando buone possibilità di crescita. Nella categoria Master, specialità Kata, la società biellese è stata rappresentata da Fabio Bianchi, atleta laziale che è tornato alle gare dopo circa trenta anni di inattività. Bianchi ha dimostrato di possedere una buona tecnica e un’ottima preparazione, ma alla prima prova è stato fermato dall’atleta che al termine ha conquistato la medaglia di bronzo.