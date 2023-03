Cossato in lutto, morto a 63 anni Giorgio Villarboit a meno di un mese dalla scomparsa del padre

Cossato in lutto per la morte di Giorgio Villarboit, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 63 anni. Era molto conosciuto in città. Poco meno di un mese fa era scomparso il padre Walter all'età di 90 anni, a cui era molto legato.

Il Santo Rosario verrà recitato oggi, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 21 di domani, 8 marzo.