Mensa alle media di Chiavazza: c'è l'ok del Ministero alla modifica del progetto

La mensa delle medie di Chiavazza sarà costruita dietro alla scuola, come chiesto da comprensivo e genitori. Parola di Ministero dell'Istruzione, al quale si è rivolto il Comune su richiesta appunto di scuola e genitori contrari al progetto originario.

Ma facciamo un passo indietro. Sono passati una decina di giorni da quando Comune e rappresentanti della scuola e dei genitori si erano trovati si richiesta dell'Istituto comprensivo Biella due cui fa capo la scuola media di Chiavazza per un confronto sulla modifica del progetto.

Secondo il Comune, il nuovo edificio che dovrà ospitare la mensa nella scuola a Chiavazza finanziato con fondi PNRR, sarebbe dovuto sorgere nell'area verde a fianco alla scuola. Scelta non condivisa da comprensivo e genitori, che chiedevano invece di realizzarla in una zona meno frequentata dagli studenti per diverse attività scolastiche, nel retro dell'istituto, a fianco al campo, e che avevano anche dato vita a una raccolta firme per ottenere lo spostamento.

Il Comune ha allora preso tempo per chiedere al Ministero se sarebbe stato possibile realizzare la mensa dove chiedevano scuola e genitori, e proprio oggi è arrivata una lettera in cui il Ministero afferma che è effettivamente possibile e l'amministrazione non perderà nemmeno i soldi.

"Ci è arrivata la risposta dal Ministero dell'Istruzione oggi - commenta l'assessore e vice sindaco Giacomo Moscarola - . Abbiamo già anche iniziato a vedere come modificare il progetto per spostare la mensa. Non è complesso. Alla fine è stato un progetto partecipato come chiedevano genitori e scuola e non perderemo i soldi. Siamo tutti contenti".