In Piemonte 200 nuovi casi di tumori legati all’HPV ogni anno

Venerdì 18 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione del Tumore della Cervice Uterina, patologia riconducibile all’agente infettivo del Papilloma virus, al fine di promuovere la prevenzione e la ricerca ed aumentare l’adesione al programma regionale di screening, il Consiglio Regionale, nell’ambito degli Stati Generali per la Prevenzione e il Benessere, e su proposta del presidente della IV Commissione Alessandro Stecco, “Papilloma virus: rischi, prevenzione e cura”.

Sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia. Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. I Vicepresidenti della Commissione Sanità Regione Piemonte Andrea Cane e Domenico Rossi. Riccardo Ponzone, Direttore di Ginecologia Oncologica deIl’Istituto di Candiolo IRCCS; Lorenza Ferrara, Dirigente Biologo Servizio di Epidemiologia ASL Alessandria; Livia Giordano, Responsabile della SSD Epidemiologia Screening, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; Mario Preti, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia Università degli studi di Torino AOU Città della Salute e della Scienza Torino; Alessio Terzi, Cittadinanza attiva Piemonte; Elisa Picardo, Presidente Regionale ACTO Piemonte; Fabiano Zanchi, Direttore DiPSa ASL Città di Torino.​