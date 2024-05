1500 servizi di trasporto nel 2023, tutti i numeri dell'Associazione Delfino di Valdilana

Trenta servizi a settimana in media, pari a più di cinque al giorno se si escludono i weekend. E 72mila chilometri percorsi. E' il bilancio di un anno del servizio trasporti che porta avanti l'associazione Delfino di Valdilana, che nelle scorse settimane ha approvato in assemblea il bilancio del 2023.

«Come sempre, il settore trasporti è quello che rappresenta lo sforzo più importante per la nostra associazione, in termini di persone impegnate e utenti serviti - commenta il presidente Ernesto Giardino -. In parte si tratta di servizi richiesti dal Cissabo, il consorzio dei servizi socio-assistenziali, che ha bisogno per i propri utenti. Ma in gran parte si tratta di servizi richiesti da cittadini che hanno bisogno di essere portati in qualche struttura per visite o terapie. Sottolineo che la nostra politica resta quella di dare un servizio che si basa sulla mutua gratuità: noi non chiediamo nulla, sono gli utenti a fare l'offerta che è nelle loro possibilità e che ritengono giusta». Parlando di numeri, nel corso del 2023 l'associazione ha portato a termine circa 1500 servizi di trasporto, in linea con lo scorso anno. I volontari impegnati in questo settore sono una trentina.

«Durante l'ultimo anno - puntualizza il presidente - abbiamo notato un aumento delle richieste per luoghi di cura lontani: Milano, Torino, Alessandria, Novara, addirittura Genova. Evidentemente il bisogno è notevole. Molte persone della nostra zona hanno bisogno di raggiungere ospedali o altri luoghi di cura per visite e terapie, e non hanno nessuno che li possa accompagnare. C’è chi deve raggiungere il luogo di cura più volte alla settimana, quindi è chiaro che i bisogni sono notevoli. E se non c’è una famiglia che abbia tempo e modo di far fronte alla situazione ci si rivolge al volontariato. Tra l'altro, si stanno inserendo nuovi volontari, per cui cerchiamo sempre di dare una risposta positiva a ogni richiesta. Vorrei ringraziare tutti i volontari - conclude il presidente Giardino - ma anche tutti coloro che in qualche modo ci danno una mano e fanno in modo che la nostra associazione possa sempre rappresentare qualcosa di utile per il territorio».

Per chi avesse bisogno, l’ufficio Delfino è aperto nei giorni feriali dalle 9 alle 12, ed è raggiungibile al 335.708.4829.