Pedemontana, il punto sullo stato del progetto

A che punto è il progetto della Pedemontana? Se lo domanda Canton Biellese, che per domani ha promosso una iniziativa pubblica.

Il tratto è quello compreso tra San Giacomo di Masserano e il Collegamento con la A26 Voltri Sempione nel Comune di Ghemme.

"Da oltre 12 anni disponiamo di oltre 234 milioni di euro bloccati per questo scopo e non riusciamo ad appaltare i lavori", sostengono gli organizzatori.

"Se Anas, a cui già è stato affidato l’incarico, non porta a termine la gara entro il 31.12.2022 il reale rischio è di perdere definitivamente gli stanziamenti. La Pedemontana Biellese è parte fondamentale per il successo delle iniziative. Non possiamo permetterci di perdere lo stanziamento economico che ci appartiene. Mai come ora vantiamo posizioni di primo piano sia in Parlamento che in Regione", afferma Massimo Guabello per Canton Biellese.

Per questo domani martedì 8 Novembre a Biella dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sala Convegni del Chiostro di San Sebastiano, Museo del Territorio, verrà illustrato il progetto.

Relazioneranno Ing. Alberto Perini consigliere comunale di Biella, geom. Giancarlo Lacchia responsabile infrastrutture per Canton Biellese, l’ex funzionario regionale Mario Ianno esperto in viabilità, il consigliere provinciale Paolo Rizzo e l’ arch. Massimo Guabello coordinatore di Canton Biellese.