Mobilità sostenibile: anche la Provincia di Biella lavora alla redazione del Piano Spostamento Casa Lavoro dei dipendenti

Anche la Provincia di Biella provvederà a redigere un Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL).

Poichè ogni gesto quotidiano può contribuire a una maggior sostenibilità, anche negli spostamenti casa-lavoro è impellente la necessità di “costruire” una mobilità sostenibile, come un aspetto del tema più generale dello sviluppo sostenibile, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

La visione strategica a lungo termine della Commissione Europea ha come obiettivo il raggiungimento dell’impatto zero sul clima entro il 2050, ovvero economia a emissioni zero di gas serra.

La strategia per raggiungere quest’obiettivo prende in considerazione tutti i settori economici chiave, tra cui energia, trasporti, industria e agricoltura. Le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti sono tenute a redigere un Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL). Il piano ha un duplice obiettivo: proporre alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore e definire i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi per i dipendenti, in termini sia di impatto ambientale che sociale (qualità della vita e conciliazione dei tempi).

Anche Provincia di Biella provvederà alla redazione del PSCL, che compete al Mobility manager, individuato nel dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Graziano Stevanin. Il Piano va realizzato sulla base dell’analisi della mobilità dei dipendenti, sull’offerta del trasporto locale e sulle caratteristiche dell’azienda/amministrazione.

Per individuare le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile è indispensabile dunque acquisire informazioni riguardanti le modalità ed i mezzi utilizzati dai dipendenti, che sono coinvolti all'iniziativa tramite la compilazione di un apposito questionario anonimo su una piattaforma (EMMA Electronic Mobility Manager Application) messa a disposizione di tutte le amministrazioni del Piemonte. Questo permetterà, tramite lo strumento del PSCL, di avviare iniziative e politiche di mobilità sostenibile, volte a migliorare e razionalizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti con lo scopo di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità della vita.