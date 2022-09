Il Cammino di Santiago raggiunge il suo record storico di pellegrini

Dopo due anni segnati dalla pandemia e dal calo delle cifre del turismo, il Camino de Santiago è riuscito a ottenere i numeri migliori di tutta la sua storia. Prima della fine di settembre, i dati ufficiali hanno registrato già oltre 348.000 pellegrini nel 2022, superando i 347.578 del 2019.

Il Cammino di Santiago è una dei percorsi di pellegrinaggio più visitati e antichi del mondo. Offre molte alternative di partenza per arrivare a Santiago de Compostela, in Spagna. Si tratta di uno dei motori più importanti del turismo spagnolo, in un anno in cui ha battuto tutti i record quando mancano ancora mesi per chiudere il bilancio annuale.

Proroga dell'Anno Santo

Quest'anno è stato caratterizzato dal fatto che la Chiesa ha consentito di estendere l'Anno Santo dal 2021 al 2022, a causa delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19. Questo fatto è stato confermato alla fine del 2022 con un decreto della Penitenzieria Apostolica di Papa Francesco, che consente l'apertura della Porta Santa fino alla fine del 2022.

Gli Anni Santi sono caratterizzati dal fatto che il 25 luglio, festa dell'apostolo Santiago, cade di domenica. I credenti nella fede cristiana possono ottenere l'indulgenza plenaria attraverso il pellegrinaggio, essendo assolti da tutti i loro peccati. Un motivo in più per cui molti pellegrini sono motivati ​​a vivere il Cammino.

Un percorso adatto a tutti

Il Cammino di Santiago si caratterizza perché è adatto a tutti i tipi di pellegrinaggio. Molte agenzie di viaggi organizzano il Cammino con tutti i comfort e adattato alle preferenze dei loro clienti. Per ottenere la credenziale del Camino è necessario fare un minimo di 100 chilometri a piedi o 200 in bicicletta, quindi il viaggio più tipico dura dai 5 ai 7 giorni con tappe di 20 chilometri al giorno.

È un'esperienza turistica pensata per qualsiasi profilo di pellegrino. Sia per giovani, adulti, anziani, coppie, famiglie, gruppi di amici, single... C'è un Cammino per tutti i tipi di pellegrini, con percorsi ricchi di ostelli, ristoranti, esercizi alimentari e tanti chilometri di natura.

Aspettative per la fine dell'anno

Durante i mesi estivi, l'Ufficio del Pellegrino ha registrato tra le 1.500 e le 2.000 persone al giorno. Tutto indica che le cifre continueranno ad aumentare nei prossimi mesi. Se il trend continua, non sarebbe irragionevole che il dato finale per il 2022 possa raggiungere i 400.000 pellegrini, anche con condizioni meteorologiche più avverse e stagione estiva finita.

Il prossimo anno santo si svolgerà nel 2027, quindi sicuramente molti pellegrini che vorranno fare il Cammino per motivi religiosi saranno incoraggiati ad organizzare un viaggio nelle ultime settimane del 2022. Bisognerà aspettare Capodanno per conoscere il definitivo cifre che registrano l'Ufficio del Pellegrino, con statistiche raccolte su 19 diversi percorsi.