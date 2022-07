Bimbo in arrivo? 5 prodotti ed accessori da acquistare prima del parto

Quello della gravidanza è un periodo carico di emozioni ma anche di responsabilità e spesso le future mamme si trovano a porsi moltissime domande. Mano a mano che si avvicina la data del parto poi ci si deve preoccupare di acquistare tutto il necessario per il bebè, anche perché una volta che il piccolo sarà venuto al mondo il tempo per fare shopping sarà decisamente limitato.

Quali sono allora i prodotti e gli accessori che conviene comperare prima del parto? Vediamo insieme gli indispensabili.

#1 Fasciatoio

Tra gli accessori che possiamo considerare davvero necessari sin dai primissimi giorni di vita del bambino troviamo proprio lui: il fasciatoio. Indispensabile per il cambio pannolino, è un vero e proprio must have che vale la pena acquistare ancora prima del parto in modo da averlo a disposizione non appena si arriva a casa con il bebè. In commercio esistono molti modelli differenti e conviene acquistare il fasciatoio online, anche perché c’è più scelta e lo si riceve comodamente a casa. Sul sito www.farmaora.it è possibile trovare sia quelli fissi che quelli da viaggio, senza essere costretti ad andare personalmente in negozio.

#2 Pannolini

Altrettanto indispensabili sono i pannolini e anche questi conviene acquistarli prima del parto, perché il bebè ne ha bisogno nell’immediato. Attenzione però, perché in commercio esistono moltissime tipologie differenti di pannolini ed è importante scegliere quelli della giusta misura ma anche di una buona qualità. Anche in tal caso, per evitare di perdere tempo andando in negozio si può acquistare tutto online: su FarmaOra si trovano anche pannolini, delle migliori marche e per tutte le esigenze.

#3 Tiralatte

Il tiralatte è uno di quegli accessori che molte mamme non acquistano perché convinte che sia inutile nel caso si riuscisse ad allattare al seno. È bene ricordare però che 2 donne su 3 sperimentano una problematica alquanto comune, proprio subito dopo il parto ossia l’ingorgo mammario. Significa che la produzione di latte aumenta in modo significativo nei giorni successivi al parto ed avere un tiralatte a disposizione in questi casi può rivelarsi davvero utile.

#4 Baby monitor

Nei giorni immediatamente successivi al parto le preoccupazioni dei genitori sono parecchie ed è normale che sia così. Con una creatura appena nata in casa è normale sentirsi un carico di responsabilità elevato ed è altrettanto importante riuscire a controllare in ogni momento il piccolo. Per questo, il baby monitor è uno di quegli accessori che vale sempre la pena avere a disposizione, sin dai primissimi giorni di vita del neonato. Lo si può acquistare anche online, sempre su FarmaOra, e si rivela un vero e proprio alleato.

#5 Passeggino

Infine, naturalmente, occorre acquistare ancora prima del parto il passeggino che è indispensabile sin da subito. Al giorno d’oggi in commercio si possono trovare vari modelli ed uno dei più gettonati rimane il trio, che può essere utilizzato per molto tempo in quanto accompagna di fatto il piccolo durante la sua crescita. Anche nel caso del passeggino, in molti oggi preferiscono acquistarlo online.