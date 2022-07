Adotta anche tu il Bollino blu, a Candelo parte il progetto

L’amministrazione comunale di Candelo in collaborazione con Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e Silvia Siciliano, Custode del Bollino blu per la Regione Piemonte, organizza per lunedì 1° agosto alle 18 presso la Sala Affreschi in Via Matteotti 48, a Candelo la presentazione del progetto di solidarietà ”Adotta anche tu il Bollino blu”. L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli esercizi commerciali e le associazioni presenti nel territorio candelese.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo:” L’adozione del Bollino Blu segue un percorso che permette a esercenti, gestori di pubblici uffici, di conoscere l’approccio migliore a favore di clienti con esigenze particolari, piccoli accorgimenti che possono rendere maggiormente fruibili i loro locali e i loro servizi a famiglie con autismo. Il ‘Bollino blu’, è un progetto nato per sostenere, valorizzare e sostenere le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie, vuole rappresentare, una grande sfida educativa, umana, e di inclusione, vuole essere un segnale che sensibilizzi le persone rispetto a chi soffre di Autismo, ma non solo, sensibilizzi ciascuno di noi rispetto al mondo della disabilità in senso più ampio, un mondo che non è un mondo a sé, ma fa parte della nostra quotidianità. Chi deciderà di adottare il bollino blu, lo esporrà nella vetrina del suo esercizio commerciale e riserverà un’attenzione speciale a clienti con esigenze particolari, garantendo il diritto alla precedenza, sia nell’assistenza ai reparti che alle casse”.