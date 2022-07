Cosrab, le prime dichiarazioni del Presidente Salvatore Di Micco

A tre giorni dall'elezione a nuovo Presidente Cosrab, ecco le prime dichiarazioni di Salvatore Di Micco: “Ero già membro del Consiglio di Amministrazione di Cosrab con la presidenza di Gabriele Bodo Sasso. La mia elezione è stato un passaggio di consegne a capo di un consorzio che va molto bene. Quindi proseguiremo sulla linea impostata da Gabriele che ha fatto un ottimo lavoro. Ringrazio i Comuni soci che mi hanno sostenuto: darò il massimo del mio impegno per questo incarico”.

Primo obiettivo dichiarato da Di Micco realizzare i progetti per cui Cosrab ha partecipato a bandi PNNR. Nello specifico i progetti riguardano l'accesso controllato per raccolte stradali e domiciliari nei condomini, il nuovo ecocentro di Biella, un nuovo impianto di ottimizzazione dei flussi di raccolta e riduzione volumetrica dei materiali, la digitalizzazione dei processi di raccolta SEAB e fleet management. “L'obiettivo è portare a casa questi progetti – continua Di Micco - per un investimento di 5 milioni di euro. Siamo in attesa della risposta degli enti preposti che dovrebbe arrivare in autunno”.

Anche il Consiglio di Amministrazione ha cambiato compagine con Giovanni Monti e Barbara Imperadori al posto dei dimissionari Bodo Sasso e Prandino. “In questi tre anni di presidenza Bodo Sasso – afferma Di Micco - il Cda ha creato un buon gruppo con una gestione collegiale . E sarà sicuramente un buon gruppo anche il nuovo Cda in cui ci sarà unione di intenti perchè Cosrab lavora per il territorio”.

Salvatore Di Micco prospetta anche una stretta collaborazione con Seab del neo Presidente Gabriele Bodo Sasso: “Con Gabriele ho un rapporto diretto ed un'ottima intesa. E' giusto che Cosrab e Seab vadano di pari passo”.