Come ritardare l’invecchiamento della pelle: prevenzione, rimedi naturali e prodotti

Guardarsi allo specchio e vedere le prime rughe può essere un problema per molte donne, soprattutto in giovane età. Sì, le rughe possono formarsi in qualsiasi momento, soprattutto a causa di scelte sbagliate, un eccessivo livello di stress o a causa di fattori ambientali. Ma come ritardare l’invecchiamento della pelle? Qualche consiglio utile.

Cos’è l’invecchiamento precoce della pelle.

C’è una differenza tra il naturale invecchiamento e l’invecchiamento precoce della pelle. Il primo è un fenomeno che inizia a partire dai venticinque anni circa, ma può anche scattare verso i trent’anni. Non invecchiamo tutti in modo uguale, in particolare per lo stile di vita che conduciamo. A un certo punto, il nostro corpo rallenta la produzione di collagene ed elastina, fondamentali per conferire tono alla pelle, ed ecco che appaiono le prime rughe.

Le cause dell’invecchiamento precoce

Sono tanti i fattori che contribuiscono a farci invecchiare in modo precoce, ma non sono solo relativi all’ambiente. Troviamo anche una sorta di predisposizione genetica, che può essere coadiuvata proprio dalle cattive abitudini. Anche i fattori ambientali possono avere un peso: l’eccessiva esposizione ai raggi UV. Svolgono un ruolo attivo nell’invecchiamento precoce l’inquinamento ambientale e atmosferico, lo stress e il fumo.

L’invecchiamento della pelle si può ritardare?

A tal proposito, sorge spontanea una domanda: possiamo ritardare l’invecchiamento della pelle? Abbiamo delle possibilità concrete di contrastare le rughe, di prevenirle, di avere una pelle giovane, liscia e luminosa? Dal momento in cui invecchiamo precocemente per delle scelte sbagliate, sicuramente possiamo cambiare parte delle nostre abitudini, favorendo uno stile di vita più rilassato. Ma ci sono anche dei rimedi naturali contro l’invecchiamento, così come dei prodotti in commercio ottimi per ottenere buoni risultati.

I rimedi naturali contro le rughe

Per fortuna, la natura viene in nostro soccorso proponendoci dei rimedi naturali per prevenire l’invecchiamento precoce e, di fatto, ritardarlo. Includiamo anche qualche consiglio, delle piccole modifiche allo stile di vita che possono rivelarsi preziose non solo contro le rughe, ma anche per la propria salute.

Usare la vitamina E

È conosciuta per essere un rimedio contro l’invecchiamento, perché aiuta a mantenere la pelle giovane. Il suo ruolo principale è di proteggere i tessuti dall’azione degenerativa, che è scatenata dai radicali liberi. Grazie alla vitamina E, possiamo ritardare la formazione delle rughe.

Correggere le cattive abitudini come il fumo

Per mantenere la pelle giovane e sana, abbiamo bisogno di sostenere l’organismo prendendo le scelte giuste. Il fumo è una delle cause dell’invecchiamento precoce e inoltre svolge un ruolo nell’aumento dei radicali liberi, che causano lo stress ossidativo delle cellule. Smettere di fumare è una scelta preziosa, perché la pelle potrà tornare ad avere un colorito più sano.

Dormire abbastanza

Tra i motivi per cui spesso soffriamo di insonnia – e dunque aumentiamo i radicali liberi nel nostro organismo – troviamo proprio lo stress, un nemico dell’organismo. Non dobbiamo però dormire tanto: semplicemente, abbiamo bisogno di ascoltare il nostro corpo e di riposare a sufficienza, per almeno 7/8 ore a notte.

I prodotti da usare contro l’invecchiamento





La scelta dei prodotti da utilizzare per la salute della pelle non è sempre facile, in particolare se si vuole essere attenti su quali sono i componenti che li formano. I cosmetici vegani BeOnMe ad esempio, sono dei prodotti per la cura della pelle sicuri e che vantano formule naturali e biologiche certificate.





Quali sono i prodotti per ritardare l’invecchiamento che non possono proprio mancare nel nostro beauty case?

Dalle creme con collagene o retinolo fino ai filler, vediamo quando e perché usarle.

Usare creme a base di retinolo o collagene

Perché invecchiamo? Qual è il meccanismo che si attiva nel nostro corpo e che porta alla formazione delle rughe? In “giovane” età, il nostro corpo produce un alto livello di collagene, che con il tempo svanisce. Ne consegue che dobbiamo integrarla con una crema notte a base di collagene, che dona maggiore tono ed elasticità al derma. Un’altra crema che consigliamo di provare è quella a base di retinolo, che stimola la produzione di elastina e di collagene.

La cura della pelle anche a trent’anni

Non è mai troppo tardi per iniziare la lotta all’invecchiamento precoce. A trent’anni prendersi cura di sé è la soluzione migliore per avere una pelle sana e giovane. Uno dei modi migliori è scegliere con cura una crema viso anti age dotata di ingredienti di prima qualità. In questo modo, si potrà combattere in anticipo l’invecchiamento della pelle e mantenere liscia e giovane la propria pelle.