Ci sarà anche il biellese Luca Maggia con la selezione della Regione Piemonte a la "Classique des Alpes Juniors" 27a edizione, domani 4 giugno.

Saranno in tutto 24 le squadre, per una gara dal dislivello di 3 mila metri che si sfideranno in un percorso di 128 chilometri da Ruy-Montceau a La Bridoire. In tutto 163 i corridori dal carattere internazionale con le 13 nazionalità rappresentate.